انت الان تتابع إسلام جابر: أشكر أجيري.. وأتمنى إثبات نفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص

أعرب إسلام جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية والمنضم حديثا لصفوف المنتخب الوطني، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لصفوف منتخب الفراعنة. وقال جابر في تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «أتوجه بالشكر للجهاز الفني للمنتخب لثقته الكبيرة بي، وأتمنى أن أستغل الفرصة وأثبت نفسي». وأوضح: «كنت حزين لعدم مشاركتي خلال الفترة الأخيرة، شعرت بتقصيري ولكني نويت أن أعود وأساعد فريقي من جديد».

وتابع: «الداخلية لديها لاعبين مميزين وإمكانيات جيدة، ونواجه سوء توفيق غير طبيعي نفعل كل شيء ولكن النتائج ليست في صالحنا، فقدنا ثقة الفوز، ونحتاج فقط مكسب وحيد لكي نستعيد تلك الثقة». وأتم كلماته: «أتمنى أن نعيد الثقة لأنفسنا في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري». وتواجد