انت الان تتابع مدرب المنتخب يتحدث عن أزمة كهربا.. وسر ضم صلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣١ ص

أكد تيتو جارسيا، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الوجوه الجديدة المنضمة لمنتخب الفراعنة خلال معسكر مارس، يملكون خبرات دولية مع المنتخب الأوليمبي. وتابع جارسيا في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، قائلًا: «اعتمدنا في اختيارنا للاعبين على متابعتهم مع أنديتهم سواء خلال المباريات أو التدريبات، ومدى اندماجهم وتأثيرهم». وأردف: «انضم لنا أكثر من وجه جديد، ولكنهم يمتلكون التجارب الدولية السابقة مع المنتخب الأوليمبي، وعاشوا نفس الأجواء، ونسعى لتجربتهم في مباريات قوية مع المنتخب الأول».

وأوضح مدرب المنتخب، أنه لم يتم التواصل مع المستبعدين من المعسكر المقبل، مشيرًا إلى أنه ليس مطالب من الجهاز الفني أن يبرر عدم اختياره للاعبين، لأنه قرار فني في النهاية. وأكمل: كريم حافظ لاعب جيد، نتابعه جيدا، منذ أن كان في فرنسا، ومهم أن نضمه لنرى مستواه على أرض الواقع، كما أن صلاح محسن شارك معنا من