شكرا لقرائتكم خبر عن 345 مليون إسترليني تنقذ ريال مدريد في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن الإنجليزى هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، على رأس قائمة صفقات مرعبة يستهدفها ريال مدريد فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن ريال مدريد خصص 345 مليون إسترلينى لتدعيم صفوفه فى الصيف عقب رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة للويلزى جاريث بيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقدم أعمار نجوم ريال مدريد أيضاً يجبر إدارة الميرنجى على الإنفاق فى الصيف المقبل، حيث إن «مارسيلو» يبلغ 30 عاماً، وسيرجيو راموس 32، ولوكا مودريتش 33، وكريم بنزيما 31، وتونى كروس وجاريث بيل 29.

وأكدت الصحيفة أن «كين» على رأس قائمة الصفقات المستهدفة، التى تضم أيضاً كلاً من: نيمار دا سيلفا وباولو ديبالا وإيدين هازارد وماتياس دى ليخت، وتسعى إدارة الميرنجى لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق فى السنوات المقبلة.