“تردد” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد “بالمجان” دون...

نرصد لكم من خلال تلك المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد دون “النايل سات” في اياب نصف النهائي من بطولة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019، على جميع الأقمار الصناعية في لقاء يسعى من خلاله الفريقين إلى تخطي عقبة الآخر والتأهل للمواجهة النهاية، وسنوافيكم بالقنوات المجانية التي سوف تنقل اللقاء مباشرة.

وسيكون بإمكان متابعين الساحرة المستدير ألتقاط ترددات القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة برشلونة وريال مدريد من خلال العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة دون النظر إلى النايل سات، وبالتأكيد يعلم الجميع إن المواجهة ستكون متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي المشفرة وتحديداً HD1 وHD3 بالتعليق العربي للمعلق عصام الشوالي، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سنوفر لكم العديد من القنوات الفضائية الناقلة للقاء على الأقمار الصناعية استرا وهوت بيرد وغيرهم.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

مباراة برشلونة اليوم

من المقرر أن يقام لقاء برشلونة أمام ريال مدريد الليلة 27 من شهر فبراير الجاري، حيث سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وستلعب المواجهة على ملعب سانتياغو برنابيو وسط حضور جماهير يُقدر بحدود 80 الف مُشجع.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

سيتم نقلها عبر مختلف القنوات الفضائية من خلال أبرز الأقمار الصناعية، وبالتأكيد سيتم إذاعته بالمجان على الهواء ليتمكن مشجعي كرة القدم من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.

وستكون قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

ومن المنتظر أن تقوم قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986 V 12110.

وضحنا لكم أبرز القنوات الفضائية التي سوف تنقل مباراة برشلونة ضد الريال عبر الأقمار الصناعية الشهيرة، في حالة ظهور أي قناة جديدة سنضع ترددها بكل تأكيد.