موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تتجه أنظار محبي وعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب الآنفيلد بمدينة ليفربولن حيث ستقام مباراة ليفربول وواتفورد الليلة في غطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والمعروف باسم البريمرليج.

ليفربول الذي تعادل سلبياً في الجولة الماضية مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد يأمل في الفوز على واتفورد في مباراة الليلة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب أندية البريمرليج، ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلاً صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما فريق واتفورد فيسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته التي قد بدأت قبل جولتينن الفريق الذي لم يتلقى أي خسارة في البريمرليج في آخر 3 جولات يسعى للعودة من ملعب الآنفيلد بنتيجة جيدة، إذ أن الفريق بحاجة للفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وتمكن فريق واتفورد من حصد 40 نقطة إلى الآن وضعته في المركز السابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

وعن موعد وتوقيت مباراة ليفربول اليوم أمام واتفورد فمن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد

وسيتم بث مباراة ليفربول ضد واتفورد الليلة في الدوري الإنجليزي من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD2 بصوت المعلق خالد الحدي.