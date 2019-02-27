موعد مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني اليوم في كأس زايد للأندية والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية مباراة نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء اليوم الأربعاء، حيث ستقام مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني في ذهاب نصف النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال، في مباراة هامة لكلا الفريقين من أجل العبور إلى نهائي البطولة العربية، والتتويج باللقب.

النجم الساحلي التونسي صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة يأمل في تحقيق نتيجة جيدة تضمن له التأهل بشكل كبير قبل رحلته إلى السودان في مباراة الإياب، الفريق التونسي تمكن من بلوغ مباراة نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد أن فاز على فريق الرجاء بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد، لتكون بطاقة التأهل لنصف النهائي من نصيب الفريق التونسي.

أما فريق المريخ السوداني فواجه في مباراة نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال فريق مولودية الجزائر فتعادل خارج أرضه بدون أهداف، قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة الإياب.

موعد مباراة النجم الساحلي والمريخ

وستقام مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني مساء الليلة الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، حيث ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السودان، الرابعة مساءً بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والمريخ

هذا وسيتم البث الحي والمباشر للقاء النجم الساحلي ضد المريخ مساء الليلة من خلال شاشة قناة أبوظبي الرياضية HD2، والتي ستقوم بنقل المباراة بصوت كل من: عامر عبدالله، ومحمد الشامسي.