رياضة | موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير في مباراة تعد اختبارًا صعبًا ضد نظيره فريق تشيلسي، يوم الأربعاء 27-2-2019 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.

ويسعى فريق تشيلسي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم، خاصة بعد هذا الموسم السيئ للغاية مع ساري.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد نادي توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.