رياضة | موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة نادي ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري مباراة من العيار الثقيل ضد برشلونة في مباراة الكلاسيكو لإياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الأربعاء 27 فبراير.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو في ملعب السانتياجو برنابيو وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

وأنهى التعادل نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد بهدف لمثله حيث سجل لوكاس فاسكيز هدف التقدم لصالح ريال مدريد هدف وأحرز مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة.

وستذاع قمة ريال مدريد مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية بصوت المعلقين عصام الشوالي، بالإضافة إلى حسن العيدروس وأحمد الطيب.

ويتوقع أن يلعب ريال مدريد بالتشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: كيلور نافاس

- خط الدفاع: سيرخيو راموس، رافائيل فاران، دانييل كارفخال، سيرجيو ريجيلون

- خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس

- خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

فيما يتوقع أن يلعب برشلونة بالتشكيلة التالية

- حراسة المرمى: تير شتيجن

- خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كيلمو لونجليه، نيلسون سيميدو، جوردي ألبا

- خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش

- خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي، لويس سواريز

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.