ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت |تابع لايف| Real Madrid VS Barcelona بث مباشر الاسطورة “كلاسيكو...

نتابع معكم اليوم ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت، مباراة كرة القدم الهامة “كلاسيكو الأرض” مباراة عودة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، بين الريال والبارسا، على ملعب سنتياجو برنابيو، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي على ملعب كامب نو 1-1، ونتابع معكم فرص التأهل لكلا الفرق، ونتابع توقيت المباراة اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، والقنوات الناقلة للمباراة.

ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

نتابع معكم مشوار الفرق في بطولة كأس ملك أسبانيا، ونبدأ بالفريق الضيف برشلونة، حيث فاز في دور 32 على نادي كولتورال بنتيجة 4-1، وفي دور الستة عشر لقاء الذهاب، خسرت برشلونة من ليفانتي بنتيجة 2-1 وفي مباراة العودة فازت برشلونة على ليفانتي بنتيجة 3-0، وفي مباريات الدور ربع النهائي الذهاب، خسرت برشلونة من أشبيلية بنتيجة 2-0، وفي مباراة العودة فازت برشلونة بنتيجة ساحقة 6-1 لتستفيد من مجموع اللقائين، وفي مباريات الدور نصف النهائي، تعادلت برشلونة مع الريال على ملعب كامب نو بنتيجة 1-1، ونتابع لقاء العودة اليوم.

مشوار ريال مدريد بالبطولة

في دور 32 فاز الريال على نادي ميليا بنتيجة 6-1، وفي دور 16 فاز النادي الملكي على نادي ليغانيز بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب، وفي مباراة العودة خسر الريال بنتيجة 1-0 ليستفيد بنتيجة مجموع اللقائين، وفي الدور ربع النهائي مباراة الذهاب، فاز الريال على غيرونا بنتيجة 4-2، وفي مباراة العودة فاز الريال أيضًا بنتيجة 3-1، وفي الدور نصف النهائي تعادل ريال مدريد مع برشلونة بهدف لكل منهما، ونتابع مباراة العودة اليوم، وأخبار المباريات بشكل عام.

البث المباشر للمباراة

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نتائج مواجهات الفرق السابقة

لقاءات عديدة بين قطبي الكرة الأسبانية، حيث التقى ريال مدريد مع برشلونة في 84 مباراة من قبل، ونصيب الأسد في عدد مرات الفوز يصب في صالح نادي برشلونة، حيث فازت البارسا في 33 مباراة، وفاز نادي ريال مدريد في 28 مباراة على برشلونة، وحسم التعادل السلبي والإيجابي 23 مباراة في تاريخ لقاءات الناديين، مما يوحي بأن مباراة اليوم لن تكن سهلة على كلا الفرق، وبدأت تاريخ المواجهات بين الفرق منذ عام 1959، حيث فاز نادي ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 4-3 في عام 1959 في أول لقاء رسمي بين الناديين، وفي عام 1995 فاز نادي الريال بنتيجة 5-0 كنتيجة ثقيلة على البارسا، وفي عام 2009 فازت برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 6-2، كنتيجة كبرى لنادي البارسا ضد الريال.

فرص التأهل للنهائي للفرق

بعد أن علمنا نتيجة مباراة الذهاب، وهي التعادل الإيجابي لكلا الفرق بنتيجة 1-1، تكمن الفرصة الأفضل لنادي ريال مدريد الذي سجل خارج أرضه، أي أن التعادل السلبي 0-0 يؤهل نادي ريال مدريد مباشرة إلى النهائي، بسبب أنه سجل هدف خارج الديار على ملعب الكامب نور، بينما التعادل الإيجابي يجعل المباراة لم تنتهي، والتعادل بنتيجة 2-2 يكون في صالح برشلونة بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض، والفوز بأي نتيجة لكلا الفرق يؤهل صاحبها مباشرة إلى مباراة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم.

بطاقة المباراة