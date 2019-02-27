موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة والمعلقين

سيكون ملعب سانتياجو برنابيو بمدينة مدريد الإسبانية مسرحاً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مساء يوم الأربعاء، وذلك في إطار إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في مباراة طالما ينتظرها جماهير ومحبي الفريقين حول العالم.

ريال مدريد بقيادة المدير الفني سولاري يأمل في الفوز على غريمه التقليدي برشلونة من أجل الذهاب لنهائي كأس ملك إسبانيا، الفريق الملكي الذي تٌوج في الثلاث مواسم الماضية ببطولة دوري أبطال أوروبا يسعى لتحقيق إنجاز محلي هذا الموسمن خاصة وأن المنافسة على الدوري تعد صعبة إن لم تكن مستحيلة.

على الجانب الآخر فإن فريق البلوجرانا بقيادة مديره الفني فالفيردي يأمل في أن يتأهل لدور النهائي، والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، والحفاظ على لقبه، الفريق الكتالوني يدخل هذه المباراة رافعاً شعار الفوز ولا بديل عنه، فالتعادل السلبي سيجعل الفريق خارج البطولة، خصوصاً وأن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة في كأس ملك إسبانيا من خلال قناة bein Sports HD1، وقناة bein sports HD2 على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة عصام الشوالي من ملعب المباراة، بالإضافة لتعليق حسن العيدروس، وأحمد الطيب.