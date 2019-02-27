رياضة | مهاجم الأهلي الهارب يشارك في سقوط فريقه بالدوري الإسكتلندي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي الهارب يشارك في سقوط فريقه بالدوري الإسكتلندي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم فريق الأهلي الهارب للمشاركة مع فريقه بارتيك ثيسل الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى في إسكتلندا.

ولعب سليماني كوليبالي كبديل في الدقيقة 65 أمام فريق دونفيرملاين مساء الثلاثاء، في الجولة الـ26 من المسابقة والتي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة.

ولم يسجل كوليبالي في أي لقاء مع فريقه الإسكتلندي هذا الموسم، بعد أن شارك في 4 لقاءات، عقب صدور بطاقة دولية مؤقتة لصالحه، بعد رفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لهروبه من الأهلي، في أبريل 2017.

وهرب سليماني كوليبالي من الأهلي في أبريل 2017 وزعم أنه تعرض للاضطهاد قبل أن يحصل الأحمر على حكم من "فيفا"، يقضي بحصوله على تعويض مالي قدره مليون و436 ألف دولار.