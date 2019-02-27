رياضة | قبل مباراة الخميس.. 8 أرقام عن جمهورية شبين وإف سي مصر في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراة الخميس.. 8 أرقام عن جمهورية شبين وإف سي مصر في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب استاد جامعة المنوفية، مباراة مرتقبة، تجمع فريق جمهورية شبين، بقيادة المدير الفني سمير كمونة مع فريق إف سي مصر، بقيادة المدير الفني محمد صلاح، في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين، تقام في الثانية والنصف من عصر الخميس، بالجولة الـ 19 للمجموعة الثانية، من دوري الممتاز "ب".

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" 8 أرقام هامة للجمهورية وإف سي مصر قبل موقعة الخميس ..

1- يحتل إف سي مصر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى هزيمتين، وأحرز لاعبيه 37 هدف، وعليه 13 هدف.

2- يحتل الجمهورية المركز السابع برصيد 25 نقطة، حيث لعب، 19 مباراة، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 7 مواجهات، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبيه 16 هدف، وعليه 14 هدف.

3- شهدت مباراة الدور الأول، فوز نادي مصر على حساب الجمهورية بهدف نظيف، للاعب مصطفى سلطان.

4- هدافي إف سي مصر : مصطفى سلطان صاحب الـ 11 هدف، يليه أحمد الصعيدي، برصيد 9 أهداف، ووليز ألفيس 3 أهداف.

5- هدافي جمهورية شبين : وائل علي، وأيمن سعد، ومحمد الشعراوي، ومحمد ممدوح كيمو برصيد 3 أهداف لكل منهما.

6- شهدت الجولة السابقة فوز إف سي مصر على حساب سيراميكا 3-1، وتعادل المريخ مع جمهورية شبين بدون أهداف.

7- الموسم الماضي، إلقى الفريقان في لقاء الدور الأول، على ملعب المركز الاوليمبي بالمعادي، وإنتهي بالتعادل السلبي، وفي الدور الثاني فاز نادي مصر بثلاثية نظيفة.

8- آخر مواجهة جمعت الفريقان بستاد الجامعة كانت في الموسم قبل الماضي، وخرجت بالتعادل السلبي في لقاء الدور الثاني، وكان لقاء الدور الأول لذلك الموسم قد شهد تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 38 نقطة

2- إف سى مصر 37 نقطة

3- سيراميكا 37 نقطة

4- القناة 36 نقطة

5- كوكاكولا 33 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النصر 24 نقطة

9- الشمس 22 نقطة

10- بورتو 21 نقطة

11- منتخب السويس 21 نقطة

12- الزرقا 20 نقطة

13- دمياط 14 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط