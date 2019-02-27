رياضة | القناة يواجه المريخ في صدام مرتقب بالجولة الـ 20

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يواجه المريخ في صدام مرتقب بالجولة الـ 20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق القناة بقيادة المدير الفني أبوطالب العيسوي شقيقه فريق المريخ البورسعيدي علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية، في الثانية والنصف من عصر الخميس بالجولة الـ 20 للمجموعة الثانية، من دوري الممتاز "ب".

يدخل القناة صاحب الأرض والجمهور، المباراة برصيد 36 نقطة، جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في في 11 لقاء وتعادل في 3 وهزم في 5 مباريات.

سكنت شباك القناة 14 هدفًا وهو ثالث أقوى خط دفاع بينما سجل لاعبيه 29 هدف وهو رابع أقوي خط هجوم .

بينما يدخل المريخ اللقاء برصيد 26 نقطة من 19 لقاء بالفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة والخسارة في 3 مباريات .

وسكنت شباك المريخ 12 هدفًا وهو اقوي خط دفاع بالمجموعة وأحرز لاعبيه 18 هدف وهو رابع أضعف خط هجوم .

يقود القناة ابو طالب العيسوي بينما يقود المريخ اشرف خضر والمديران الفنييان للفريقين هما من ابناء النادي الاسماعيلي وتزاملا سويا في صفوف الفريق وهما من ابناء مدينة الإسماعيلية أيضا لذلك يعتبر اللقاء مواجهة خاصة للثنائي خارج الخطوط .

وشهد الأسبوع الماضي تعرض القناة لهزيمة من منتخب السويس بملعب السويس 3-2 عطلته في مسيرته نحو المقدمة بينما يتعادل المريخ مع جمهورية شبين علي ملعب المريخ سلبيا ليبقيه في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب .

وإنتهي لقاء الدور الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق على ملعب المريخ ببورسعيد.

هدافو القناة

- شريف أشرف 6 أهداف

- علي شوقي 4 أهداف

- محمد يوسف 3 أهداف

- محمد عبد الستار 3

- تارو 3 أهداف

- محمد يحيى 2

- أحمد سعيد 1

- إديتو تشارل 1

- اسلام زيادة 1

- محمد طارق رجب 1

- محمد طارق رشاد 1

- محمد علي 1

- عصام عادل 1

- اسلام نبيل 1

بينما يحتل صدارة الهدافين بالنسبة للمريخ

- مهدي صبحي 5 أهداف

- محمد سعيد 3 أهداف

- هشام البطوط 2

- محمد خليفة 2

- حسام أسامة 1

- علاء اسامة 1

- محمود عبد الحكيم 1

- عمر فاروق 1

- محمد وحيد 1

ترتيب المجموعة الثانية

1-الترسانة. 38 نقطة

2-اف سي مصر. 37 نقطة

3-سيراميكا . 37 نقطة

4-القناة. 36 نقطة

5-كوكاكولا. 33 نقطة

6- المريخ. 26 نقطة

7-جمهورية شبين. 25 نقطة

8-النصر. 24 نقطة

9-الشمس. 22 نقطة

10-بورتو. 21 نقطة

11-منتخب السويس. 21 نقطة

12-الزرقا. 20 نقطة

13-دمياط. 14 نقطة

14- أبي صقل. 5 نقاط