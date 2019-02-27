رياضة | النحاس يشيد باستبعاد محمد صلاح وحجازي والمحمدي من المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النحاس يشيد باستبعاد محمد صلاح وحجازي والمحمدي من المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بقرار خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب بإراحة محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازي نجم ويست بروميش وأحمد المحمدي نجم أستون فيلا وعدم ضمهم لمعسكر المنتخب المقبل.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "قائمة المنتخب كنا متعودون عليها أن تكون من الأهلي والزمالك والمحترفين ولكن القائمة الحالية من جميع الفرق".

وأضاف النحاس: "قرار اراحة صلاح والمحمدي وحجازي قرار سليم وصلاح محتاج للراحة لأنه لديه ضغط مباريات مع ليفربول في الدوري ودوري أبطال أوروبا".