رياضة | محمد صلاح يتحدث عن أهم أحلام حياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتحدث عن أهم أحلام حياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد صلاح نجم نادي ليفربول جاهزيته لمباراة واتفودر مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأكد محمد صلاح لصحيفة "ليفربول إيكو" أنه يتمنى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لأن ذلك الهدف الرئيسي للفريق وجماهيره الباحثة عن اللقب الغائب.

وأوضح محمد صلاح أنه سيكون سعيدًا إذا ما حقق اليوم فى مباراة واتفورد هدفه الخمسين في الدوري الإنجليزي بل الواحد والخمسين والثانى وخمسين ليكسر رقم المهاجم التاريخى للفريق فيرناندو توريس وذلك فى 54 مباراة.

وأشار محمد صلاح إلى أن لغة الأرقام مهمة لكن بطولة الدورى الإنجليزي هي الأهم هذا الموسم قائلًا: "سنخوض 3 مباريات هامة فى 8 أيام فقط ومن الجيد إذا حققنا منهم المراد بمواصلة صدارة ترتيب الدوري الدوري الإنجليزي".

وأضاف محمد أن الصراع على الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وتوتنهام الذي لا يجوز نسيانه من دائرة المنافسة.

وتابع صلاح: " لا أحب أن أصف نفسي باللاعب رقم 9 المهاجم لأن الطريقة التي ألعب بها لا تشبهنى أبدًا لذلك أسعى إلى تقوية نفسى جسديًا للتغلب على ذلك والسقوط إلى العمق للحصول على الكرة وتجاوز اللاعبين".

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.