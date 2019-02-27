رياضة | دمنهور ضيفا على أبوقير للأسمدة في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور ضيفا على أبوقير للأسمدة في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق أبوقير للأسمدة مباراة صعبة على ملعبه ووسط جماهيره أمام دمنهور فى الجولة العشرين من المجموعة الثالثة، بدوري الممتاز "ب".

وخاض أبو قير ١٩ مباراه، حقق خلالهم الفوز فى ٩ مباريات، وتعادل فى ٣ مباريات، وخسر فى ٧ مباريات، وأحرز لاعبيه ٢٣ هدفا ومنى مرماه بعدد ١٧ هدفًا ويتصدر قائمة هدافى الفريق أحمد غنيم بـ ٩ أهداف وذلك تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفنى .

وخاض فريق دمنهور الوصيف عدد ١٩ لقاء فاز فى ١٠ مباريات، وتعادل فى ٥ مباريات، وخسر فى ٤ مواجهات، وأحرز الفريق عدد ٢٣ هدفا واستقبلت مرماه عدد ١٧ هدف .

ويتصدر قائمة هدافى الفريق اللاعب محمد ابراهيم كريسبو برصيد ٥ أهداف، والمدير الفنى للفريق هانى العقبى .

وحقق دمنهور فى الجوله الاخيرة على ملعبه ووسط جماهيره تعادل بطعم الخساره امام فريق سيدى سالم بهدفين لكل فريق وهى النتيجه التى اشعلت صدارة المجموعة، بينما خسر أبو قير من الأوليمبي بهدف دون مقابل.

وكانت نتيجة لقاء دمنهور مع أبو قير فى الدور الأول هي فوز الفريق البحراوي على الفريق السكندري بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة بحرى

١ - طنطا ٣٥ نقطة

٢- المنصورة ٣٥ نقطة

٣ - دمنهور ٣٥ نقطة

٤- الأوليمبي ٣٤ نقطة

٥ - الرجاء ٣٣ نقطة

٦- بلديه المحلة ٣١ نقطة

٧- أبوقير ٣٠ نقطة

٨- غزل المحلة ٢٨ نقطة

٩- الحمام ٢٢ نقطة

١٠- فاركو ٢٢ نقطة

١١- كفر الشيخ ١٩ نقطة

١٢- الجزيرة ١٦ نقطة

١٣- تلا ١٠ نقاط

١٤- سيدى سالم ٨ نقاط