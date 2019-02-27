yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر

من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز يسعى فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف واتفورد في العاشرة مساء الأربعاء بملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة “البريميرليج”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية في تاريخ مواجهات ليفربول وواتفورد نستعرضها سوياً خلال السطور القادمة..

محمد صلاح الأكثر تهديفاً مع كلوب

سجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 24 نوفمبر الماضي، بملعب “فيكارج رود”، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، ليرفع رصيده من الأهداف ضد واتفورد إلى 6.

وفي تلك المباراة بات محمد صلاح اللاعب الأكثر تسجيلاً مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، تحت قيادة يورجن كلوب على الرغم من أنه لعب فقط 41% من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني (49 من 119 مباراة).

سوبر هاتريك يدخل محمد صلاح تاريخ البريميرليج

سجل محمد صلاح 4 أهداف “سوبر هاتريك” وصنع هدفًا أخر في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “آنفيلد”، يوم 17 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.