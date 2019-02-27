محمد صلاح يكشف عن أهم طموحاته مع ليفربول خلال الموسم الحالى

محمد رشاد

أعلن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي أنه دائما يحفز نفسه لتقديم المزيد ومواصلة التألق في الملاعب الأوروبية، بعدما سجل 20 هدفا هذا الموسم حتى الآن، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا، بعد موسم خيالي أحرز فيه 44 هدفا.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها ليفربول إيكو: "سيكون لطيفا أن أسجل 50 أو 51 أو 52 هدفا، دائما أحفز نفسي لكي أسجل المزيد وأؤدي بشكل أفضل، بالطبع الأرقام القياسية شيء لطيف ولكن الشيء الأهم هو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".