النحاس يشكر آل الشيخ على مبادرته.. والأخير: "إن شاء الله قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توجه عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب بالشكر لتركي آل الشيخ الذي أشاد به كمدير فني وبفريقه بصفته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم.

وكان تركي آل الشيخ قد أشاد بفريقه المقاولون ومديره الفني عقب فوز ناديه بيراميدز عليهم ببطولة الدوري، لافتًا إلى إمكانية توفير دورات تدريبية أو معايشات لعماد النحاس.

وقال النحاس، خلال حلوله ضيفًا مساء يوم أمس الثلاثاء ببرنامج اللعيب: "أشكره جدًا لإشادته بالمقاولون العرب وبي بصفته رئيس الاتحاد العربي ويُشرفي أن أكون ضمن المدربين العرب في دورات أو معايشة في أوروبا فالأمر لن يخدم عماد فقط بل الكرة المصرية والمدربين الشباب".

وأتم المدير الفني حديثه بالإشارة إلى إنه يتمنى أن يكون هناك شيء رسمي في هذا السياق بين الاتحاد العربي ونادي المقاولون العرب.

وهو مقطع الفيديو الذي أعاد تركي آل الشيخ، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مُذيلاً إياها بتعليق:"إن شاء الله قريبًا".