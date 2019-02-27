رياضة | الجزيرة يصطدم بغزل المحلة في مباراة الفرصة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يصطدم بغزل المحلة في مباراة الفرصة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة المطروحي بقياده أدهم السلحدار، نظيره فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، في الثانية والنصف عصر الخميس، في مواجهة الفرصة الاخيرة لأبناء مطروح الذين يصارعون من أجل التمسك بآمال البقاء.

يسعي فريق الجزيرة لمواصلة النتائج الايجابية بعد تعادله في الجوله السابقة خارج ملعبه، بدون أهداف، مع بلديه المحلة، ليرتفع رصيدة إلى 16 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وحقق الجزيرة الفوز في 4 مباريات، وتعادل مثلهم، ونال الخسارة في 11 مباراة ، وأحرز لاعبوه 9 اهداف فقط، ومني مرماه بـ 19 هدف ورغم رحيلة للمنصورة يتصدر احمد هريسة قائمه هدافي الفريق برصيد هدفين بالتساوي مع محمد جمال المصاب بقطع في الرباط الصليبي في الدور الاول.

وفي المقابل، يسعي فريق غزل المحلة لالعودة من مطروح بالثلاث نقاط بعد تلقيه هزيمة في الجولة السابقة أمام المنصورة بهدف نظيف ليتوقف رصيدة عند النقطة 28 محتلا بهم المركز الثامن .

وحقق المحلة الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مثلهم، ونال الخسارة في 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 19 هدف ومني مرماة 5 أهداف، ويتصدر قائمة هدافيه اللاعب وليد الحصري الذي رحل لصفوف دكرنس علي سبيل الاعارة برصيد 5 أهداف .

يذكر أن مباراة الدور الأول التي اقيمت بالمحلة، قد انتهت بفوز غزل المحلة علي الجزيرة المطروحي بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 35 نقطة

2- المنصورة 35 نقطة

3- دمنهور 35 نقطة

4- الرجاء 33 نقطة

5- الأوليمبي 34 نقطة

6- البلدية 31 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 30 نقطة

8- غزل المحلة 28 نقطة

9- فاركو 22 نقطة

10- الحمام 22 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيرة 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط