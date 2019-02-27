رياضة | فاركو يصطدم بالأوليمبى المتحفز للصدارة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يصطدم بالأوليمبى المتحفز للصدارة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، مواجهة ساخنة تجمع فريق نادي فاركو، مع فريق الأوليمبي، في ديربي اسكندراني مرتقب، على ملعب برج العرب الفرعي، بالجولة العشرون لمنافسات المجموعة الثالثة، بدوري الممتاز "ب".

خاض فريق فاركو عدد ١٩ مباراه فاز فى عدد ٥ مباريات وتعادل فى ٧ وخسر فى ٧ مباريات واحرز الفريق عدد ٢٠ هدف ومنيت شباكه بعدد ٢٢ هدف ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد ٢٢ نقطه والمدير الفنى للفريق عبد الناصر محمد.

وكان فاركو قد خسر فى الجولة السابقة أمام الرجاء المطروحى بهدفين لهدف واحد.

وخاض فريق الاوليمبى ١٩ مباراة فاز فى ١٠ مباريات وتعادل فى ٤ وخسر فى ٥ مباريات وله من الاهداف عدد ٢٤ هدف واستقبلت شباكه ١٥ هدف ويحتل الفريق المركز الرابع بفارق نقطه عن المتصدر والوصيف.

والمدير الفنى للفريق أحمد ساري وكان الفريق قد فاز فى اخر مبارياته على ابوقير للاسمده على ملعب عز الدين يعقوب ووسط جماهيره بهدف دون رد.

وكانت نتيحة لقاء الفريقين فى الدور الاول قد انتهت بفوز الأوليمبي على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

ترتيب فرق مجموعة بحرى

١ / طنطا ٣٥ نقطة

٢/ المنصورة ٣٥ نقطة

٣/ دمنهور ٣٥ نقطة

٤/ الأوليمبى ٣٤ نقطة

٥/ الرجاء ٣٣ نقطة

٦/ بلديه المحله ٣١ نقطة

٧/ابوقير للاسمده ٣٠ نقطة

٨/غزل المحلة ٢٨ نقطة

٩/ الحمام ٢٢ نقطة

١٠/فاركو ٢٢ نقطة

١١/كفر الشيخ ١٩ نقطة

١٢/ الجزيرة ١٦ نقطة

١٣/ تلا ١٠ نقاط

١٤/ سيدى سالم ٨ نقاط