رياضة | افتتاح النسخة الثالثة لدوري "برو" للأكاديميات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح النسخة الثالثة لدوري "برو" للأكاديميات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أكاديمية برو بأفتتاح دورى برو للأكاديميات، فى دورته الثالثة على التوالي والتى تقام برعاية الدكتور أحمد ربيع رئيس أكاديمية برو لكرة القدم.

وأوضح ربيع الدور الذى يقدمة الدورى للفرق المشاركة من البراعم والناشئين والتى تتلخص فى كيفية التعامل مع الحكام على أرض الملعب وايضا الاندماج والاختلاط بين الفرق المشاركة ليكتسب ابناؤنا الاخلاق الرياضه الحميدة ، كما أكد أن الدورى يقوم بتسويق اللاعبين داخليا وخارجيا للأندية الكبرى.

وأشار ربيع إلى أنه فى نهاية موسم الدورى ستقام حفلة كبيرة لتكريم الفرق الفائزة بالكأس والميداليات وأيضا الفرق المتعادله والفرق الخاسرة سيتم منحهم شهادات تقدير .