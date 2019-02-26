انت الان تتابع تفاصيل خبر "محرز" في مظاهرات الجزائريين ضد العهدة الخامسة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:47 مساءً - في واقعة طريفة ومثيرة للانتباه، طالبت بعض الجماهير الجزائرية المنتفضة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة على رأس الحكم، المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بإشراك اللاعب رياض محرز أساسياً.

وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين خلال هذا الأسبوع في مظاهرات سلمية حاشدة في مختلف مدن البلاد، مطالبة بعدم ترشح "بوتفليفة" لعهدة رئاسية خامسة، في ظل المتاعب الصحية التي يُعاني منها الرئيس الجزائري الطاعن في السن.

واستقطبت لافتة أنظار واهتمام رواد منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، كُتب عليها: "نريد محرز أساسياً"، في إشارة إلى معاناة اللاعب من الجلوس على مقاعد البدلاء مع الفريق السماوي.

ولا يعتمد غوارديولا، الفائز بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين قبل أيام، على محرز أساسياً، حيث لم يشركه إلا لـ24 دقيقة فقط، في أول شهرين من العام الجديد.

ونجح مانشستر سيتي في انتقالات صيف العام الفائت بالحصول على خدمات محرز بعد محاولة فاشلة في الميركاتو الشتوي، في صفقة قدّرتها وسائل إعلام بريطانية بـ60 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يُعادل 73 مليون يورو.

وبتلك الصفقة، أصبح النجم الجزائري اللاعب الأغلى عربياً وأفريقياً، كما بات الأغلى في تاريخ بطل الدوري الإنجليزي.

وقبل انتقاله للسيتي، قاد محرز ليستر سيتي للتتويج بلقب "البريميرليغ" للمرة الأولى في تاريخ النادي المغمور موسم (2015-2016)؛ ليحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2016.