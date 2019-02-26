شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في قائمة برشلونة استعداد لريال مدريد بكلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الأسباني قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الكلاسيكو التي تقام غدا على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.
وشهدت القائمة عودة الثنائي سيليسين وأرثور من الإصابة، مع استبعاد الغاني كيفين برينس بواتينج لأسباب فنية ورافينيا وفيرمايلين للإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي.
شتيجن، سيلسين، سيميدو، راكيتيتش، بوسكيتس، بيكيه، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكو، لينجلنت، ألبا، روبيرتو، فيدال، أومتيتي، ألينيا، بينا.
وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب "كامب نو" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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