الان تتابع ليستر سيتي يعين بريندان رودجرز مدربا جديدا له والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلن نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ،اليوم،الثلاثاء تعيين بريندان رودجرز مدربا جديدا له. ووقع المدرب البالغ من العمر 46 عاما عقدا يمتد إلى يونيو حزيران 2022.

وقال رودجرز “أنا فخور للغاية بوجودي هنا كمدرب لنادي ليستر سيتي وسأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجماهير فخورة بفريقها”.

وأضاف “معا سنكون أقوى وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين والجهاز

الفني والجماهير لنقطع الخطوات الصحيحة إلى الأمام”.

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