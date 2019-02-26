شكرا لقرائتكم خبر عن «الجونة» يعسكر الليلة استعداداً لبتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الجونة معسكرا مغلقا، اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجت، غدا الخميس، ضمن الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يركز حمادة صدقى، المدير الفنى، خلال المران الختامى الذى يسبق الدخول فى المعسكر، على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباراة، بجانب مراجعة التكليفات الفنية لرغبته فى استيعاب اللاعبين للخطة بهدف الفوز وتعويض خسارته الأخيرة من الأهلى 2-1. كان صدقى قد رفض الراحة عقب مواجهة الأهلى، وبدأ فى التحضير لمواجهة الغد للحفاظ على حساسية المباريات للاعبين، كما طالبهم بغلق ملف مباراة الأهلى والتفكير فى المرحلة المقبلة التى تتطلب جهودا مضاعفة من الجميع

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