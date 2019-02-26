شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن انتقال خورادو إلى تشانغتشون الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت إدارة النادي الأهلي، الثلاثاء، إجراءات بيع عقد الإسباني خوسيه خورادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى تشانغتشون ياتاي الصيني، بعد 6 أشهر من انضمامه إلى صفوف الفريق.

وقال الأهلي في حسابه الرسمي على "تويتر": سيتحمل النادي الصيني ما يقارب 90% من قيمة عقد اللاعب المتبقية مع النادي الأهلي.

وقدمت إدارة أهلي جدة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، وتمنت له التوفيق خلال محطته الاحترافية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي تعاقد مع صاحب الـ "32 عاما" في يوليو الماضي قادما من إسبانيول الإسباني، وشارك خورادو في 15 مباراة كأساسي مع الأهلي ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل هدفا واحدا.