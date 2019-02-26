موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة كاس ملك اسبانيا وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

مباراة الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة المباراة المرتقبة الآن في كأس ملك اسبانيا 2019 ، مباراة العودة في الدور نصف النهائي بين أقوى الفريقين في أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة ، حيث إنتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن دارت مباراة قوية جدا وينتظر الجميع مباراة العودة في الدور نصف النهائي بين الفريقين والتي ستقام خلال ساعات قليلة ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كل كورة لحظة بلحظة من خلال هذا المقال.

موعد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” الإسباني يوم الأربعاء 27/2/2019 ويتم بث المباراة مباشرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات النالة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يتم بث مباراة ريال مدريد وبرشلونة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd1 ، ويمكنكم أيضا مشاهدة مباراة الكلاسيكو عبر بعض القنوات المفتوحة مثل قناة بي اوت كيو beout q وأيضا قناة الكأس الرياضية المفتوحة.