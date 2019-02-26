انت الان تتابع تفاصيل خبر المغربي زياش يتبرع مالياً لمرضى السرطان في بلاده والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 08:49 مساءً - قدّم النجم المتألق في صفوف أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش مساعدة مالية للمرضى في بلاده، في لفتة إنسانية حظيت بإشادة واسعة على مختلف منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن النجم المغربي منح برفقة والدته ما قيمته مليونا درهم مغربي (نحو 210 آلف دولار أمريكي) للجمعيات المتخصصة بمرض السرطان، ما أثار إشادة الجماهير العاشقة له.

وسبق لـ"زياش" أن قدّم مساعدة مالية للاعب هولندي سابق؛ بسبب معاناته من البطالة إثر تعرضه لحادث سير أجبره على التوقف عن لعب "الساحرة المستديرة" وحتى عن العمل.

وكان صاحب القدم اليسرى السحرية قد فقد والده في سن العاشرة، إثر معاناته من مرض عضال، ليكبر الجانب الإنساني في داخله يوماً بعد يوم، ليصبح محط إعجاب وسائل الإعلام والجماهير الكروية على حد سواء.

ويعيش زياش أوقاتاً رائعة مع العملاق الهولندي؛ إذ أحرز هدفاً في شباك ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ثانية ضد "آدو دين هاج"، ضمن لقاءات الدوري المحلي.

وربطت وسائل إعلام أوروبية النجم الهولندي بالانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي لتعويض الرحيل المرتقب لنجمه البلجيكي إيدين هازارد إلى فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

يُشار إلى أن زياش يحتل المرتبة الثالثة في قائمة هدّافي الدوري الهولندي بتسجيله 14 هدفاً، ساهمت في احتلال أياكس "وصافة" جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط خلف إيندهوفن صاحب الصدارة.