شكرا لقرائتكم خبر عن ميرتنز يلحق بهامسيك إلى الدوري الصيني والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية عن إمكانية انتقال البلجيكي دريس ميرتنز لاعب نابولي إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، أن عقد اللاعب صاحب الـ32 عاما مع نابولي ينتهي عام 2020، ومن المتوقع رحيله للدوري الصيني على غرار زميلة السابق في الفريق هامسيك.

وتابعت، ميرتنز قد يرحل في الصيف المقبل، اللاعب يمتلك شرط جزائي للأندية الغير إيطالية بقيمة 28 مليون يورو، وسينتهي هذا الشرط في يونيو القادم، وسيكون من حق نابولي بيع اللاعب لأعلى عرض مقدم.

يجني ميرتنز حاليا 4 مليون يورو في الموسم الواحد مع الفريق الإيطالي، لكن في حالة رحيله إلى الدوري الصيني فأنه قد يوقع عقد متعدد المواسم مقابل 10 أو 11 مليون يورو في الموسم وهو أكثر من ضعف ما يحصل عليه اللاعب في إيطاليا.

وانتقل هامسيك إلى داليان يفانج الصيني مقابل 20 مليون يورو، على أن يتقاضى اللاعب راتب 27 مليون يورو على عقده المستمر 3 سنوات.