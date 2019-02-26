شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف حقيقة عودته لمانشستر يوناتيد والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- ترددت خلال الأونة الأخيرة أنباء عن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفينتوس الإيطالي، إلى البريمرليج من بوابة مانشستر يوناتيد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى نجم السيدة العجوز تلك الشائعات التى ترددت حول عودته مجددًا إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد، بعدما أفادت بعض التقارير بعودة و رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد خسارة يوفنتوس الاخيرة ضد أتلتيكو مدريد 0-2 فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو أخبر أصدقاءه المقربين منه بسعادته داخل صفوف فريق يوفنتوس عقب الفوز الأخير على بولونيا بهدف نظيف الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الكالتشيو.

قال رونالدو فى تصريح سابق : "أنا سعيد هنا"، مشددًا على أنه يستمتع بوقته في تورينو وبالعلاقة التي تربطه ببقية المجموعة في يوفنتوس.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رد فعل غاضب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نتيجة مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بعد الخسارة مؤخرًا بثنائية نظيفة، فى ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو وجه تهديدًا لإدارة نادي يوفنتوس بالرحيل في الفترة المقبلة حال الخروج من دورى أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو ذهب لليوفي من أجل التتويج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا وليس الفوز بالدوري الإيطالي فقط، وأن الخروج من البطولة لن يكون مرضيًا له.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يوم 12 مارس المقبل، ويحتاج اليوفي للفوز 3-0 من أجل التأهل.

يذكر أن البرتغالى كريستيانو رونالدو سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب رفقة ريال مدريد.