شكرا لقرائتكم خبر عن الشعلة السعودي يعلن تعاقده مع "العجلاني" خلفاً لنجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل
الخليج 365- أنهى نادي الشعلة السعودي إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي أحمد العجلاني، لقيادة الفريق خلفاً للمدرب المصري خالد جلال نجم الزمالك السابق، بعد إعتذاره عن مواصلة تدريب الفريق.
وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "أنهت إدارة نادي الشعلة ممثلة برئيس النادي فهد بن عبدالله الطفيل إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي أحمد العجلاني حتى نهاية الموسم، متمنين له التوفيق في مهمته القادمة".
وأعلن النادي في بيانه السابق أن اعتذار خالد جلال من تدريب الفريق قائلاً:"قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة الكابتن خالد جلال اعتذاره عن مواصلة تدريب الفريق وبذلك سيكون لقاء "هجر" مساء اليوم هو الأخير بالنسبة له".
واختتم: "وبدورها تقدم إدارة النادي كل الشكر والتقدير للكابتن على ما قدمه طوال فترة تدريبه للفريق متمنين له التوفيق والنجاح".
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