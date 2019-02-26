شكرا لقرائتكم خبر عن واندا ترفض عرض جديد من الانتر لتجديد عقد إيكاردي والان مع التفاصيل

الخليج 365- قدم نادي انتر ميلان الإيطالي عرض جديد لتجديد تعاقد مهاجم الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

كشفت صحيفة "توتو سبورت"، أن الانتر رفع عرضه لتجديد تعاقد إيكاردي بقيمة 7 مليون يورو في الموسم، والتي تنوي زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا رفضه بالنيابة عن زوجها.

وأشارت بعض التقارير عن نية إيكاردي البقاء في إيطاليا، والانتقال ليوفنتوس أو نابولي خلال الصيف القادم بعد أزمته مع انتر ميلان.

وتشهد الفترة الحالية أزمة بين إيكادري والانتر، بعدما تم سحب شارة القيادة من اللاعب على خلفية عدم تجديد تعاقده مع النيراتزوري.