بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد |كورة ستار| الأربعاء 27-2-2019 “Liverpool VS Watford”...

عشاق اللاعب محمد صلاح يلتقون حول بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد الأربعاء 27-2-2019، مباراة الدوري الإنجليزي الأسبوع الثامن والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي، مباراة العودة على ملعب أنفيلد، ويستضيف الملعب اللقاء وسط أجواء جماهيرية كبيرة، ومطالبة من جانب الجماهير لنادي ليفربول بتحقيق نتيجة إيجابية، بعد سلسلة التعادلات السلبية والإيجابية في الفترة الأخيرة.

بث مباشر ليفربول وواتفورد

يحتل الريدز المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن المان سيتي المتربص برصيد 65 نقطة، وينتظر المان سيتي تعثر ليفربول في مباراة واحدة سواء تعادل أو هزيمة، من أجل الإنقضاض على الصدارة، لأن مانشستر سيتي يمتلك العديد من اللاعبين المؤهلين للتسجيل في المباريات، ولعب ليفربول 27 مباراة، وفاز في 20 مباراة، وتعادل في ست مباريات كاملة، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم، ونادي واتفورد يحتل المركز السابع برصيد 40 نقطة.

إصابة فيرمينو

أعلنت التقارير الصحفية غياب اللاعب روبرتو فيرمينو لمدة مبارتين، وذلك بسبب الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في مباراة مان يونايتد الماضية، وسوف يغيب فيرمينو في مباراة واتفورد، وفي مباراة إيفروتون المقبلة في الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يحل محله اللاعب دانيال ستوريدج، في قلب هجوم الريدز، على أن يكتمل المثلث الناري صلاح وماني وستوريدج.

هداف الدوري الإنجليزي

رغم غياب محمد صلاح عن التهديف في مباراة مانشستر يونايتد الماضية، إلا أنه يظل في المركز الثاني برصيد 17 نقطة بالتساوي ما اللاعب سيرخيو أجويرو لاعب السيتي، ويأتي اللاعب أوباميانج في المركز الثالث برصيد أهداف 15 حتى الآن، وفي حالة تسجيل محمد صلاح لأي هدف في مباراة واتفورد المقبلة سوف ينفرد بصدارة الهدافين من جديد، وقد فاز بجائزة الهداف في الموسم الماضي الرائع للاعب المصري.

إحصائيات نادي ليفربول

يحتل محمد صلاح المركز الأول في صدارة هدافي نادي ليفربول برصيد 17 هدف، يأتي ماني في المركز الثاني برصيد 12 هدف، والمركز الثالث فيرمينو برصيد 9 أهداف، وقائمة صناعة الأهداف، يأتي صلاح في المركز الأول أيضًا، حيث صنع 7 أهداف، والمركز الثاني روبرتسون الذي صنع 6 أهداف، والمركز الثالث جيمس ميلنر الذي صنع 4 أهداف.

تصريحات المدير الفني

نادي ليفربول واجه سوء حظ في مبارياته الأخيرة، فقد كان يبتعد عن المان سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 7 نقاط كاملة، ولكن مباراة ليفربول السيتي التي انتهت بفوز السكاي بلوز، جعلت الفارق يتقلص إلى أربعة نقاط بعد أن كانت الجماهير تأمل في فوز الليفر ليكون الفارق 10 نقاط، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وقد صرح المدير الفني كلوب، أن النادي يسير على خطى جيدة، وأن عليهم مواصلة اللعب بشكل متواصل وجيد، على الرغم من إبتعاد النادي بالصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتي.

محمد صلاح

رغم أنه ابتعد عن التهديف في آخر المباريات، في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، إلا أنه ما زال متمسك بمقعده في ترتيب الهدافين، وأشار البعض إلى تركيز صلاح على بطولة دوري الأبطال، حيث يود الفوز بها، وتعويض اللقب الذي خسره النادي أمام ريال مدريد الموسم المقبل، في نهائي دوري الأبطال الذي شهد إصابة قوية للاعب المصري، ونتابع معكم مباريات اليوم.

تفاصيل المباراة

المباراة: ليفربول وواتفورد

الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي

مباراة العودة على ملعب أنفيلد

توقيت القاهرة الساعة 10:00 مساءًا، وتوقيت السعودية الساعة 11:00 مساءًا

على قناة بي إن سبورت إتش دي 4

تعليق: خالد الحدي

الحكم: غراهام سكوت

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