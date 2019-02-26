مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في نصف نهائي الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة نقل مباشر في نصف نهائي الدوري الاسباني اليوم الاربعاء 27 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت العالمي، على قنات بي ان سبورت اتش دي 1 و 3 بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، حسن العيدروس، احمد الطيب
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