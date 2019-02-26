يلا جول..بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام غداً الأربعاء 27-2-2019 ..تابع أهم مباريات الدوري الإنجليزي...

نتابع مع حضراتكم خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز غداً يوم الأربعاء الموافق 27-2-2019، الساعة 10 مساءاً ، و سوف نقوم بمتابعتكم بالأحداث أول بأول للمباراة.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، التي سوف تقام على ملعب ستامفورد بريدج، على قنوات “بي إن سبورت بجودة HD 2”.

وكما نعرف أنه قد انتهت مباراة الذهاب فريق توتنهام هوتسبير على نظيره تشيلسي، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد للفريق الثاني.

وسوف نقوم غداً بمتابعة أهم أحداث المواجهة الحاسمة غداً، ونقل بث مباشر للمباراة .