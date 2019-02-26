مدرب واتفورد يحذر لاعبيه من محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

حذر الإسباني خافي جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد لاعبيه من التركيز على تراجع أرقام المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الأسابيع الأخيرة، قبل مواجهة الفريقين في بريميرليج.

ويستضيف ليفربول نظيره واتفورد في العاشرة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد جارسيا في تصريحات لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" على أنه يأمل أن يكون لاعبوه قد استفادوا من درس مواجهاتهم الأخيرة أمام ليفربول، خاصة مواجهة الدور الثاني بالموسم الماضي، التي سجل بها صلاح أربعة أهداف، وانتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

وقال جارسيا: "لا أعلم عدد الأهداف التي سجلها صلاح في مواجهاته الأخيرة، لكنني أتذكر جيدًا أنه سجل عددًا كبيرًا من الأهداف في مواجهاته الأخيرة أمامنا".

وسجل صلاح خمسة أهداف في مواجهتيه الأخيرتين أمام واتفورد عندما كان جارسيا مدربًا للأخير، حيث سجل هدفًا في مواجهة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ساهم به في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وأكمل المدير الفني لفريق واتفورد: "لذلك سنسعى للعمل بشكل أفضل، لأننا نأمل في البقاء على مستوى عال من المنافسة، ونسعى كذلك في العودة بنقاط من تلك المواجهة".

وواصل جارسيا حديثه قائلًا: "أسعى للتعلم من جميع المباريات، كل مواجهة تكون مختلفة، الموسم متقلب، واللاعبون يمرون بلحظات مختلفة، أنا واثق من أن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، كما يقدم واتفورد موسمًا مميزًا تحت قيادة جارسيا، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 40 نقطة.