الأهلي يسافر للإمارات من أجل قميص الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يستعد الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التسويق، للسفر الى دولة الإمارات يوم الأربعاء.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بالنادي الأهلي، بأن الثنائي سيتواجدان بالإمارات من أجل الوقوف على ترتيبات الزي الخاص بالفريق الأول وتصيميم الفريق للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتم الاستقرار على التصميم الجديد للزي الخاص بالفريق والألوان سواء للزي الرسمي أو البديل، بجانب ملابس التدريبات والإحماء.

الجدير بالذكر، أن شركة "أمبرو" قد حصلت على الحقوق الخاصة بزي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.