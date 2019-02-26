سولاري يتفادى الأسئلة بشأن بيل عشية الـ”كلاسيكو”

تفادى مدرب نادي ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الإجابة بشكل واضح على سلسلة من الأسئلة التي وجهت إليه بشأن لاعبه الويلزي غاريث بايل، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء عشية الـ”كلاسيكو” المرتقب ضد ضيفه برشلونة في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا.

يحل الفريق الكاتالوني ضيفاً على النادي “الملكي”، في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً في كامب نو)، قبل 4 أيام من مواجهة ثانية بينهما ضمن الدوري المحلي، إلا أن جزءاً كبيراً من المؤتمر الصحافي لسولاري اليوم في مدريد، طغت عليه أسئلة الصحافيين بشأن رفض بيل الاحتفال بهدف سجله ضد ليفانتي (2-1) في الجولة 25.

ورفض المدرب الأرجنتيني التعليق على تصرف بيل الذي بدأ كأساسي في مباراتين فقط من 8 التي خاضها فريقه منذ عودة الدولي الويلزي (29 عاماً) من الإصابة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووجه الصحافيون اليوم 7 أسئلة على الأقل إلى سولاري حول انضباط بيل والتزامه والأداء الذي يقدمه، إلا أنه كان في كل مرة يجيب بتأكيد التركيز على المباراة ضد برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال سولاري متوجهاً إلى الصحافيين: “انظروا، أفهم أن الجميع يريد التركيز على زاوية معينة، والتركيز على ما تعتبرونه مهماً”، مضيفاً: “لكن تركيزنا فقط على ما نعتبره نحن مهماً هو على المباراة، على الفوز غداً، على أن نكون موحدين، ما يركز عليه الآخرون هو أمر يعود إليهم”.