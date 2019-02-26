كلوب لن يتعجل عودة فيرمينو أمام واتفورد

‬قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن إصابة المهاجم روبرتو فيرمينو في الكاحل لا تبدو خطيرة، كما كان متوقعاً في البداية، لكنه لن يخاطر بالدفع به أمام واتفورد، غداً الأربعاء، حتى إذا كان جاهزاً للعب.

أصيب فيرمينو خلال التعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد، ويحرص كلوب على أن يتعافى المهاجم البرازيلي قبل القمة المحلية ضد إيفرتون مطلع الأسبوع المقبل.

وأبلغ كلوب الصحافيين: “إذا سقط فيرمينو على الأرض وغادر الملعب فهذه إشارة سيئة لأنه لاعب صلب، سنلعب غداً وهذا موعد قريب جداً، لكن فرصته ستكون كبيرة في خوض لقاء القمة”.

وأضاف: “استبعاد فيرمينو خطأ كبير لأنه يتعافى بسرعة، كنت أود أن أقول إن هناك فرصة ليلعب أمام واتفورد، لكنني لست متأكداً من أنني سأمنحه الفرصة”.