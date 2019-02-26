موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو إياب نصف نهائي الكأس

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الذي يجمع بينهما مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد سانتياجو بيرنابيو، معقل الملكي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا تقام في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS

HD 1، بتعليق التونسي عصام الشوالي، وحسن العيدروس.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS

HD 12، باللغة الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب استاد كامب نو معقل البلوجرانا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

سيغيب عن ريال مدريد في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة متوسط الميدان ماركوس يورينتي بداعي الإصابة، ورغم عودة إيسكو للتدريبات إلا أنه من المتوقع أن لا يشارك مع الملكي

في المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ سولاري مدرب ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيورز - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

سيغيب عن برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد الثنائي رافينيا وتوماس فيرمايلين بداعي الإصابة، كذلك الحارس البديل ياسبر سيليسين رغم عودته للتدريبات، ومن المتوقع أن يتواجد آرثر ميلو على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فالفيردي مدرب برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي