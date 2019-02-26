صور.. طائرة المنيا تواصل صحوتها وتفوز على حدائق الأهرام "3-1"

صورة لفريق طائرة المنيا

المنيا : أشرف كمال

نجح فريق نادي المنيا، في حسم أولى مباريات الدور الثاني من منافسات البقاء بالممتاز "أ" لصالحه، بنتيجة (3-1) أمام فريق حدائق الأهرام، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة إستاد المنيا الرياضي.

حيث حسم فريق المنيا ، أشواط اللقاء الثلاثة الأولى ،والثانية، والرابعة ، بنتائج (26-24)، (25-17)،(25-19)، مقابل شوط

وحيد لصالح حدائق الأهرام ، وهو الثالث، و أنتهى بنتيجة (25-21)؛ ليرتفع بذلك رصيد المنيا لـ23 نقطة، وحضر اللقاء ، خالد فايز ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، و محمد فاروق، مدير منطقة المنيا للكرة الطائرة.

كما سيواجه فريق المنيا، نادي بنها، في ثاني جولات الدور الثاني من الدوري، بمباراة تجمعهم على صالة بنها، في تمام الرابعه عصرًا، السبت المقبل 2 مارس.

ويقود فريق المنيا إبراهيم عبدالحكم، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق، المدرب العام، خالد أبو الوفا، المدرب المساعد، محمود عبدالمحسن، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر، مدير إداري، وإشراف مصطفى فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المنيا.