إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في أنجولا لمواجهة بيترو أتلتيكو

الزمالك كتب ـ مصطفى جويلي: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، تكليف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في أنجولا. بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في أنجولا. ويواجه الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي الأحد المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. ومن المقرر أن يرافق بعثة الزمالك في أنجولا، أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.

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