إنبي يسجل هدف التعادل أمام المصري بقدم عماد فتحي

كتب : أحمد البادي تمكن فريق إنبي من تسجيل هدف التعادل مع المصري لتصبح النتيجة بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يقام بينهما على ستاد الجيش في اللقاء الذي يقام بينهما على ستاد الجيشبالسويس ضمن منافسات الجولة الــ24 من الدوري الممتاز. وسجل عماد فتحي لاعب إنبي والمعار من الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 48.

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