المصري يتفوق على إنبي في الشوط الأول

المصري البورسعيدي كتب أحمد البادي أنهى المصري الشوط الأول متفوقًا على نظيره إنبي بهدف، في اللقاء الذي يقام بينهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الممتاز. الأسبوع الـ24 من الدوري الممتاز. وسجل الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري الهدف الأول في الدقيقة 13 من رأسية رائعة. المصري يدخل المباراة محتلًا المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يقبع إنبي في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة. شاهد الهدف:

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