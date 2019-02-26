النجوم ٢٠٠١ يفوز على الجونة في دوري الجمهورية

فريق النجوم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

نجح فريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - بقيادة أحمد الضظوي في الفوز على فريق الجونة بهدف نظيف على ملعب الأخير بهرم سيتي ضمن الجولة الثامنة والعشرين من

دوري الجمهورية.

أحرز هدف نادي النجوم عبدالله سمير الشهير بـ"الساحر".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم إلى ٣٢ نقطة، ويتجمد رصيد نادي الجونة عند

١٣ نقطة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - من أحمد الضظوي مديراً فنياً للفريق، إبراهيم عبدالصمد مديراً فنياً لقطاع الناشئين ، حمدي حسين مدرباً لحراس المرمى، أحمد حلمي مديراً إدارياً، أحمد حسن طبيب الفريق.