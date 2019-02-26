رئيس نادي شبيبة القبائل يتعرض لهجوم بالسلاح الأبيض

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تعرض رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري، اليوم الثلاثاء، لهجوم بالسلاح الأبيض، تلقى على إثره عدة طعنات.
وحسب مصادر في النادي فقد تم إدخال رئيس النادي شريف ملال إلى المستشفى، ووضعه حاليا مستقر.
وقد وقع الاعتداء داخل مقر نادي شبيبة القبائل، حيث عمد حوالي عشرين شخصا مسلحين بالسكاكين إلى مباغتته.
وحتى الآن، لم تعرف بعد أسباب الهجوم.
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