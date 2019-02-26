رياضة | الشعلة السعودي يعلن رحيل خالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعلة السعودي يعلن رحيل خالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشعلة السعودي رحيل مدربه المصري خالد جلال وذلك عقب مباراة الفريق ضد هجر التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولي السعودي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشعلة على موقع "تويتر": " قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة الكابتن خالد جلال اعتذاره عن مواصلة تدريب الفريق وبذلك سيكون لقاء "هجر" الأخير بالنسبة له مع الفريق".

وأضاف: " بدورها تقدم إدارة النادي كل الشكر والتقدير للكابتن على ما قدمه طوال فترة تدريبه للفريق متمنين له التوفيق".

كما أعلن النادي السعودي تعيين التونسي أحمد العجلاني مدربًا للفريق حتي نهاية الموسم الحالي.

ويتذيل الشعلة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي السعودي برصيد 22 نقطة.