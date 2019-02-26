رياضة | إبراهيما نداي يقود تشكيل وادي دجلة أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيما نداي يقود تشكيل وادي دجلة أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفنى لفريق وادى دجلة اليونانى تاكيس جونيس التشكيل الذى يخوض به المباره التى ستقام بعد قليل أمام فريق نجوم المستقبل اف سى ضمن فاعليات الاسبوع ال 24 من عمر مسابقة الدورى العام المصرى .

وجاء التشكيل كالتالى :-

فى حراسة المرمى محمد عبد المنصف

فى خط الدفاع أحمد بيكهام - محمود مرعى -خالد رضا - إسحاق يعقوبا

فى خط الوسط محمد عبد العاطى_ محمد هلال _أحمد سعيدفى خط الهجوم احمد حسن -ابرهيما نداى _ يايا سوماهارو