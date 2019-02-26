رياضة | بالأسماء.. ريال مدريد يستهدف ضم 5 صفقات نارية في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ريال مدريد يستهدف ضم 5 صفقات نارية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، النجم الانجليزي هاري كين على رأس قائمة الصفقات المستهدفة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن نادي ريال مدريد قد خصص 345 مليون إسترليني، من أجل تدعيم صفوفه خلال الصيف بعد رحيل كريستيانو رونالدو، بجانب الإصابات المتكررة للويلزي جاريث بيل وكثرة غيابه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تقدم أعمار لاعبي ريال مدريد سيجبر إدارة الملكي على الإنفاق في الصيف المقبل، ويبلغ مارسيلو 30 عامًا، سيرجيو راموس 32، لوكا مودريتش 33، كريم بنزيما 31، توني كروس وجاريث بيل 29.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين موضوع ضمن قائمة الصفقات المستهدفة، بجانب كلاً من نيمار دا سيلفا، باولو ديبالا، إيدين هازارد، وماتياس دي ليخت.

ويمر ريال مدريد بفترات صعبة بعد رحيل كريستيانو وزين الدين زيدان عقب أيام قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.